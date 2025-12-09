Social
L'appello a Occhiuto di una malata oncologica

Un nuovo appello al presidente Occhiuto che arriva da una malata oncologica. Katia Coloca ha affidato il suo sfogo ai social perché non può operarsi a Vibo Valentia.

9 dicembre, 2025
vibo valentia · sanita calabria · roberto occhiuto
