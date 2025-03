Sanità

L'inefficienza della macchina amministrativa calabrese

Le difficoltà della Calabria a portare a termine le opere pubbliche sono state cristallizzate nella dichiarazione da parte del Governo dello stato d'emergenza per il sistema sanitario. Per la docente di economia aziendale dell'Umg, Marianna Mauro, la Calabria sconta un deficit amministrativo che si traduce in inefficienza e incapacità.