Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sanità>Lista trapianti, Calabri...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità
Lista trapianti, Calabria in coda

È stata ufficializzata questa mattina nell'ambito di una iniziativa promossa da Aned una procedura che consentirà l'inserimento veloce in lista trapianti. L'annuncio è stato dato dal commissario straordinario dell'azienda Dulbecco Simona Carbone.

5 novembre, 2025
Tag
aned · trapianti
Sanità

Lista trapianti, Calabria in coda

5 novembre 2025
Ore 13:36
Lista trapianti, Calabria in coda
Sanità

Sclerosi multipla e riabilitazione, intesa con Riabilia

5 novembre 2025
Ore 13:55
Sclerosi multipla e riabilitazione, intesa con Riabilia
Sanità

Nuovo ospedale di Cosenza, il progetto entro fine anno

4 novembre 2025
Ore 13:20
Nuovo ospedale di Cosenza, il progetto entro fine anno
Sanità

Nuovo ospedale di Cosenza il progetto entro fine anno

4 novembre 2025
Ore 11:24
Nuovo ospedale di Cosenza il progetto entro fine anno
Sanità

Terapie innovative, a Cittanova l'evento nazionale

2 novembre 2025
Ore 10:55
Terapie innovative, a Cittanova l'evento nazionale
Sanità

Inaugurata a Dinami la nuova sede Lilt

1 novembre 2025
Ore 11:06
Inaugurata a Dinami la nuova sede Lilt
Sanità

Accordo firmato, a Rende il policlinico universitario

31 ottobre 2025
Ore 19:19
Accordo firmato, a Rende il policlinico universitario
Sanità

Locri, in ospedale la giornata dell'allattamento

27 ottobre 2025
Ore 14:19
Locri, in ospedale la giornata dell'allattamento
Sanità

Diabete e obesità, a Vibo il XXIV congresso Simdo

26 ottobre 2025
Ore 16:12
Diabete e obesità, a Vibo il XXIV congresso Simdo
Sanità

Cosenza l'Annunziata punto nascita per l'allattamento

26 ottobre 2025
Ore 12:00
Cosenza l'Annunziata punto nascita per l'allattamento
Sanità

Vaccinazioni, riparte la fiducia a Cosenza

26 ottobre 2025
Ore 11:51
Vaccinazioni, riparte la fiducia a Cosenza
Sanità

Ospedale Cosenza, ecco Maselli. Ciro Indolfi ai saluti

25 ottobre 2025
Ore 11:49
Ospedale Cosenza, ecco Maselli. Ciro Indolfi ai saluti
Sanità

Malattie del fegato, 25 anni di epatologia a Lamezia

25 ottobre 2025
Ore 11:34
Malattie del fegato, 25 anni di epatologia a Lamezia
Sanità

In Calabria mortalità infantile alta e oncologia ferma

25 ottobre 2025
Ore 11:27
In Calabria mortalità infantile alta e oncologia ferma
Sanità

Cetraro, un congresso sulla Diabetologia pediatrica

24 ottobre 2025
Ore 17:41
Cetraro, un congresso sulla Diabetologia pediatrica
Sanità

Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo

24 ottobre 2025
Ore 12:45
Ricetta digitale, ma si pretende ancora il cartaceo
Sanità

Rapporto sanità, la Calabria spende troppo (e male)

23 ottobre 2025
Ore 12:27
Rapporto sanità, la Calabria spende troppo (e male)
Sanità

VIII edizione della passeggiata in rosa Tortora-Praia

20 ottobre 2025
Ore 12:15
VIII edizione della passeggiata in rosa Tortora-Praia
Sanità

Card Italia e le nuove sfide della sanita territoriale

17 ottobre 2025
Ore 12:26
Card Italia e le nuove sfide della sanita territoriale
Sanità

Assistenza domiciliare, cresce richiesta ma non servizi

17 ottobre 2025
Ore 12:21
Assistenza domiciliare, cresce richiesta ma non servizi
Sanità

Mese della prevenzione, iniziative in tutta la Calabria

16 ottobre 2025
Ore 18:58
Mese della prevenzione, iniziative in tutta la Calabria
1
...

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

24 ORE ALL NEWS