«Mo basta, denunciamo», protesta allo Jazzolino

Protesta, questa mattina, davanti allo Jazzolino di Vibo Valentia. Ad annunciarla i comitati spontanei di cittadini che hanno manifestato contro le chiusure di proctologia e urologia dell’ospedale di Tropea.

27 dicembre, 2025
Sanità

Reggio Calabria, inaugurata l'unita farmaci antiblastici

22 dicembre 2025
Ore 13:25
Sanità

A Reggio un passo per la ricerca per curare la chops

23 dicembre 2025
Ore 12:06
Sanità

La sanità è senza personale ma il Piano taglia i fondi

22 dicembre 2025
Ore 13:27
Sanità

Carovana della prevenzione, il tour chiude a Scalea

16 dicembre 2025
Ore 12:21
Sanità

Servizio 118, nel 2026 il passaggio ad Azienda Zero

15 dicembre 2025
Ore 13:28
Sanità

Sanità, il commissariamento continua anche nel 2026

14 dicembre 2025
Ore 12:48
Sanità

Buone notizie per il Vibonese dal vertice in Regione

10 dicembre 2025
Ore 20:55
Sanità

L'appello a Occhiuto di una malata oncologica

9 dicembre 2025
Ore 20:28
Sanità

Pitaro: «Niente passerelle, io lavoro sulla sanità»

9 dicembre 2025
Ore 20:25
Sanità

Ospedale Cosenza insediata la commissione paritetica

9 dicembre 2025
Ore 12:53
Sanità

Incidente sul lavoro, l'appello di mamma Monica

6 dicembre 2025
Ore 13:13
Sanità

Sanità, i sindaci vibonesi fanno fronte comune

5 dicembre 2025
Ore 19:29
Sanità

San Nicola Arcella, congresso sulla terapia del dolore

4 dicembre 2025
Ore 12:55
Sanità

In Calabria una famiglia su tre rinuncia alle cure

4 dicembre 2025
Ore 12:49
Sanità

Castrovillari, sit-in in difesa dell'Emodinamica

1 dicembre 2025
Ore 19:43
Sanità

La Sanità calabrese nell'occhio del Ciclone

30 novembre 2025
Ore 14:28
Sanità

Un passo in piu, la Regione al fianco delle donne

28 novembre 2025
Ore 19:49
Sanità

L'appello di Gerlando: «Voglio essere operato a Tropea»

27 novembre 2025
Ore 13:35
Sanità

Botulino, l'Annunziata custodirà il siero anti-tossina

26 novembre 2025
Ore 18:06
Sanità

Vibo, esplode la protesta dei sindaci e dei comitati

26 novembre 2025
Ore 12:44
Sanità

Ospedale di Castrovillari, analisi oncologiche ferme

25 novembre 2025
Ore 19:47
