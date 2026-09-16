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Sanità

Nuovi direttori generali, slitta la Giunta

Tra gli argomenti all'esame della giunta regionale convocata per questo pomeriggio c’era il rinnovo dei vertici delle aziende sanitarie e ospedaliere.

16 settembre, 2026
Tag
giunta regionale · sanita calabria
Sanità

Cosenza, primi ricoveri all'ospedale di comunità

12 settembre 2026
Ore 10:24
Cosenza, primi ricoveri all'ospedale di comunità
Sanità

Vibo, i comitati civici in lotta per l'emodinamica

16 settembre 2026
Ore 12:00
Vibo, i comitati civici in lotta per l'emodinamica
Sanità

Cosenza, Scarpelli ai saluti ma sara primario emerito

16 settembre 2026
Ore 12:00
Cosenza, Scarpelli ai saluti ma sara primario emerito
Sanità

Nuovi direttori generali, attese le nomine

16 settembre 2026
Ore 12:00
Nuovi direttori generali, attese le nomine
Sanità

Cosenza, volontari del 118 in st-in davanti l'ASP

15 settembre 2026
Ore 18:04
Cosenza, volontari del 118 in st-in davanti l'ASP
Sanità

Cosenza, volontari del 118 in st-in davanti l'ASP

15 settembre 2026
Ore 13:51
Cosenza, volontari del 118 in st-in davanti l'ASP
Sanità

Ospedale Cosenza, primi interventi di cardiochirurgia

14 settembre 2026
Ore 18:11
Ospedale Cosenza, primi interventi di cardiochirurgia
Sanità

Cosenza, Weltert, a Cosenza cardiochirurgia da serie A

14 settembre 2026
Ore 15:34
Cosenza, Weltert, a Cosenza cardiochirurgia da serie A
Sanità

Baldino: «2 milioni per screening oncologici fermi»

12 settembre 2026
Ore 12:00
Baldino: «2 milioni per screening oncologici fermi»
Sanità

Emergenza dialisi, la diffida di Città Attiva

9 settembre 2026
Ore 12:00
Emergenza dialisi, la diffida di Città Attiva
Sanità

Diamante, automedica coinvolta in un incidente sulla ss18

9 settembre 2026
Ore 11:35
Diamante, automedica coinvolta in un incidente sulla ss18
Sanità

Fuori dal commissariamento, atto politico insindacabile

8 settembre 2026
Ore 19:05
Fuori dal commissariamento, atto politico insindacabile
Sanità

Tropea, dializzati senza medico: scatta la protesta

4 settembre 2026
Ore 12:00
Tropea, dializzati senza medico: scatta la protesta
Sanità

Dialisi a rischio Aned chiede risposte all Asp di Vibo

2 settembre 2026
Ore 14:48
Dialisi a rischio Aned chiede risposte all Asp di Vibo
Sanità

Disservizi Asp di Vibo, Cgil verso lo stato d'agitazione

1 settembre 2026
Ore 12:00
Disservizi Asp di Vibo, Cgil verso lo stato d'agitazione
Sanità

Nicotera, salta all'ultimo la dialisi per otto pazienti

1 settembre 2026
Ore 12:00
Nicotera, salta all'ultimo la dialisi per otto pazienti
Sanità

Gioia Tauro e allarme tumori, numeri in crescita

22 agosto 2026
Ore 09:13
Gioia Tauro e allarme tumori, numeri in crescita
Sanità

Sanità: troppi nodi irrisolti, bisogna ripartire dal basso

21 agosto 2026
Ore 17:12
Sanità: troppi nodi irrisolti, bisogna ripartire dal basso
Sanità

Emodinamica itinerante, la precisazione dei cardiologi

19 agosto 2026
Ore 12:00
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Sanità

Paola, centenaria operata per frattura del femore

19 agosto 2026
Ore 12:00
Paola, centenaria operata per frattura del femore
Sanità

Emodinamica a Vibo, i sindaci contro la Regione

17 agosto 2026
Ore 18:20
Emodinamica a Vibo, i sindaci contro la Regione

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