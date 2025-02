Sanità

Sanità, decisa accelerazione per la fine del commissariamento

Arriva il via libera per l'approvazione dei bilanci pregressi dell'Asp di Cosenza, precedentemente bocciati dall'ufficio commissariale. Il riordino della gestione finanziaria è un passo determinante verso la chiusura della fase commissariale per la sanità calabrese. Questa mattina conferenza stampa del direttore generale dell'ente Antonio Graziano