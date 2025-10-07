Social
Vaccini antinfluenzali da lunedì 13 ottobre

Da lunedì 13 ottobre inizierà in tutta la regione la somministrazione dei vaccini antinfluenzali. L’obiettivo è ampliare la copertura e ridurre i rischi di contagio e complicanze.

7 ottobre, 2025
Sanità

Vaccini antinfluenzali da lunedì 13 ottobre

7 ottobre 2025
Ore 12:16
Vaccini antinfluenzali da lunedì 13 ottobre
Sanità

Giornata del dializzato, al Gom la sfida dell'Aned

5 ottobre 2025
Ore 12:22
Giornata del dializzato, al Gom la sfida dell'Aned
Sanità

Tre nuovi angiografi al Gom di Reggio

5 ottobre 2025
Ore 11:52
Tre nuovi angiografi al Gom di Reggio
Sanità

L'impegno di Unisami per la cardiochirurgia di Cosenza

4 ottobre 2025
Ore 12:14
L'impegno di Unisami per la cardiochirurgia di Cosenza
Sanità

Medici cubani, gli Usa minacciano sanzioni

4 ottobre 2025
Ore 12:04
Medici cubani, gli Usa minacciano sanzioni
Sanità

Nuovi ospedali, la sfida del nuovo commissario

4 ottobre 2025
Ore 11:59
Nuovi ospedali, la sfida del nuovo commissario
Sanità

Praia, mamma e figlio salvati con il primo volo notturno

4 ottobre 2025
Ore 11:56
Praia, mamma e figlio salvati con il primo volo notturno
Sanità

Nuovi ospedali: Moroni commissario delegato

3 ottobre 2025
Ore 12:36
Nuovi ospedali: Moroni commissario delegato
Sanità

Ospedale di Cosenza: apre l'unita di cardiochirurgia

3 ottobre 2025
Ore 12:27
Ospedale di Cosenza: apre l'unita di cardiochirurgia
Sanità

Ospedale Cosenza, casa nascita per il parto fisiologico

2 ottobre 2025
Ore 12:26
Ospedale Cosenza, casa nascita per il parto fisiologico
Sanità

Sanità, in scadenza la convenzione con il Bambin Gesù

2 ottobre 2025
Ore 12:22
Sanità, in scadenza la convenzione con il Bambin Gesù
Sanità

Esperti da tutta Italia per il convegno di neonatologia

1 ottobre 2025
Ore 12:15
Esperti da tutta Italia per il convegno di neonatologia
Sanità

Sempre più anziani rinunciano alle cure

30 settembre 2025
Ore 16:55
Sempre più anziani rinunciano alle cure
Sanità

Guardie mediche nel Vibonese, nessuna chiusura decisa

30 settembre 2025
Ore 11:58
Guardie mediche nel Vibonese, nessuna chiusura decisa
Sanità

Oltre lo stigma, la cura dei disturbi mentali

29 settembre 2025
Ore 12:56
Oltre lo stigma, la cura dei disturbi mentali
Sanità

Uscita dal commissariamento, trattative in corso

27 settembre 2025
Ore 12:38
Uscita dal commissariamento, trattative in corso
Sanità

La Rsa Don Mottola torna a protestare davanti all'Asp

25 settembre 2025
Ore 14:19
La Rsa Don Mottola torna a protestare davanti all'Asp
Sanità

Reggio, ecco l'ambulatorio multi-specialistico del Gom

25 settembre 2025
Ore 10:40
Reggio, ecco l'ambulatorio multi-specialistico del Gom
Sanità

Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago

24 settembre 2025
Ore 18:19
Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago
Sanità

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia
Sanità

Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento

23 settembre 2025
Ore 11:22
Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento
