Social
Temi del giorno
Home page>Video>Sanità>Vibo, la nuova sonda dia...

24 ORE ALL NEWS

Video

Sanità
Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago

A Vibo Valentia il prestigioso riconoscimento internazionale ottenuto dal reparto di radiologia dell’ospedale Jazzolino, grazie a una nuova sonda
che accelera la diagnosi del tumore cutaneo.

24 settembre, 2025
Sanità

Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago

24 settembre 2025
Ore 18:19
Vibo, la nuova sonda diagnostica conquista Chicago
Sanità

Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof "otorina" d'Italia

23 settembre 2025
Ore 15:53
Elena Cantone, Unical e Annunziata si rafforzano con la prima prof \"otorina\" d'Italia
Sanità

Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento

23 settembre 2025
Ore 11:22
Sanità, le associazioni chiedono un maggior coinvolgimento
Sanità

Le mamme delle Serre vibonesi chiedono un pediatra

22 settembre 2025
Ore 18:33
Le mamme delle Serre vibonesi chiedono un pediatra
Sanità

Struttura commissariale in stallo dopo le dimissioni

21 settembre 2025
Ore 12:15
Struttura commissariale in stallo dopo le dimissioni
Sanità

Gom Reggio, il pronto soccorso ha la sua radiologia

20 settembre 2025
Ore 17:12
Gom Reggio, il pronto soccorso ha la sua radiologia
Sanità

Dulbecco, secondo Pronto soccorso ancora in stand by

18 settembre 2025
Ore 12:32
Dulbecco, secondo Pronto soccorso ancora in stand by
Sanità

Medici 118 cercansi, va deserto l'avviso della Regione

18 settembre 2025
Ore 12:31
Medici 118 cercansi, va deserto l'avviso della Regione
Sanità

La speranza di Andrea è realta: consegnato l'ecografo

17 settembre 2025
Ore 18:12
La speranza di Andrea è realta: consegnato l'ecografo
Sanità

Da Fiumefreddo parte la sfida dei borghi della salute

16 settembre 2025
Ore 12:43
Da Fiumefreddo parte la sfida dei borghi della salute
Sanità

Influenza più aggressiva, al via la campagna vaccinale

15 settembre 2025
Ore 12:22
Influenza più aggressiva, al via la campagna vaccinale
Sanità

Centrale 112, gli idonei scendono in piazza

14 settembre 2025
Ore 12:11
Centrale 112, gli idonei scendono in piazza
Sanità

Reggio, nuove sale per ostetricia e ginecologia

14 settembre 2025
Ore 12:06
Reggio, nuove sale per ostetricia e ginecologia
Sanità

Vibo, il commissario Asp Tomao incontra la stampa

10 settembre 2025
Ore 19:28
Vibo, il commissario Asp Tomao incontra la stampa
Sanità

Logopedia sospesa a Rogliano, esposto di Orrico

9 settembre 2025
Ore 11:21
Logopedia sospesa a Rogliano, esposto di Orrico
Sanità

Medici di famiglia, in Calabria inversione di tendenza

4 settembre 2025
Ore 11:59
Medici di famiglia, in Calabria inversione di tendenza
Sanità

L'ospedale di Cariati rinasce ma solo sulla carta

4 settembre 2025
Ore 11:58
L'ospedale di Cariati rinasce ma solo sulla carta
Sanità

Lo scontro sui LEA accende la campagna elettorale

3 settembre 2025
Ore 18:46
Lo scontro sui LEA accende la campagna elettorale
Sanità

Cambio al vertice all asp di Vibo, arriva Tomao

27 agosto 2025
Ore 05:36
Cambio al vertice all asp di Vibo, arriva Tomao
Sanità

Asp, screening oncologici gratuiti in riva allo Stretto

21 agosto 2025
Ore 12:38
Asp, screening oncologici gratuiti in riva allo Stretto
Sanità

Praia: medici prescrivono dieta e riposo, era ischemia

19 agosto 2025
Ore 12:41
Praia: medici prescrivono dieta e riposo, era ischemia
1
...

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie - La Madonnina del mare

LaC Storie - La Madonnina del mare

Arbëria News

Cultura

Vena di Maida :190 anni fa la visita di Dumas

Vena di Maida :190 anni fa la visita di Dumas

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

Arte senza confini, ad Amantea la settima edizione

24 ORE ALL NEWS