Servizi tg

Domiciliari per Maysoon, giovedì la pronuncia

In questa settimana a Catanzaro l’udienza che deciderà sulla richiesta di arresti domiciliari per Maysoon Majidi, l’attivista curdo-iraniana in carcere a Reggio Calabria con l’accusa di scafista. Intanto prosegue anche il processo nel quale la giovane spera di poter dimostrare la sua innocenza.