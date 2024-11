Servizi tg

Ex tirocinanti di nuovo in piazza, chiedono la stabilizzazione

Una rappresentanza di ex tirocinanti della pubblica amministrazione è scesa in piazza questa mattina a Catanzaro per chiedere il rinnovo dei contratti in scadenza il 1° marzo. Dopo la selezione e l'assunzione in forma precaria si teme che i ministeri di competenza non procedano ai rinnovi per mancanza di risorse