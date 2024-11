Servizi tg

Pd, riorganizzazione al via con il ritorno di Falcomatà

L'appello al Pd calabrese della segretaria nazionale Elly Schlein ad organizzarsi per tempo non è sembrato un elogio all'attuale gruppo dirigente. Il segretario regionale Irto promette un cambio di passo ma da ieri c'è un nome in più: quello del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, uscito definitivamente dall'inchiesta Miramare.