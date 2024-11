Servizi tg

Piano per il lavoro, obiettivo 10mila occupati

L’annuncio della Regione Calabria e con i progetti messi in campo per sostenere la ripresa dell’occupazione. Presentato oggi pomeriggio il Piano per il lavoro studiato dalla governance della Cittadella. L’obiettivo dichiarato: creare subito almeno altri 10mila posti di lavoro per un investimento programmato di 183 milioni di euro.