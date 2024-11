Servizi tg

San Pietro a Maida, il sindaco: «Ora abbiamo bisogno di aiuto»

San Pietro a Maida, il luogo maggiormente colpito dal disastro. Le attività messe in campo dal sindaco hanno impedito di assistere a una maggiore tragedia. Ma ora il primo cittadino dice: danni per milioni di euro. Da soli non potremo risollevarci.