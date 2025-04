Società

25 Aprile, Musumeci chiede sobrietà e scoppia la polemica

È scontro dopo le parole del ministro della Protezione Civile Nello Musumeci che in vista delle celebrazioni per la festa della Liberazione e della loro concomitanza con il lutto nazionale proclamato per la morte di Papa Francesco chiede sobrietà. Per il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si tratta di un tentativo per sminuire i valori del 25 aprile