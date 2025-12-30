A Catanzaro un concerto per la speranza

Società

La dura realtà quotidiana sembra aver spento nel mondo la luce dei valori più importanti che solo la fiammella della speranza può riaccendere. E' questo il profondo messaggio lanciato col concerto natalizio nella Parrocchia della Santa Famiglia di Catanzaro. Al racconto fantasioso di bambini in una soffitta di oggetti d'altri tempi si sono alternate le classiche melodie del periodo interpretate dalla corale parrocchiale del quartiere Corvo Iniziativa colma d'emozione perché la prima senza mons. Achille Gigliotti, il parroco che per 44 anni ha accompagnato la crescita spirituale di intere generazioni.