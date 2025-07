Società

A Sellia marina un servizio di salvataggio in mare

A Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, è attivo un servizio di sicurezza in mare per la tutela dei bagnanti. A garantirlo l’Unità Cinofila di Salvataggio Nautico Anpas Croce Verde Catanzaro - Ucsn. A rendere possibile tutto questo, un protocollo d’intesa siglato con il Comune affacciato sulla costa ionica calabrese.