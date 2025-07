Società

Gerardina Trovato torna a cantare e incanta lo Stretto

Un ritorno atteso, potente, pieno di vita. In riva allo Stretto Gerardina Trovato incanta il pubblico con una performance intensa e autentica. Tra applausi, standing ovation e brani indimenticabili, la cantautrice si è raccontata in un’intervista esclusiva ai nostri microfoni, svelando emozioni, dolori e la rinascita di una voce che non ha mai smesso di esistere.