Società

Spopolamento, il commento del sindaco Zicchinella

Continuano a suscitare polemiche i contenuti del nuovo "Piano strategico per le aree interne" presentato dal governo. Un documento in cui l'esecutivo parla chiaramente di spopolamento irreversibile. Abbiamo chiesto un parere sull'argomento al sindaco di Simeri Crichi Davide Zicchinella che, per il rilancio dei piccoli borghi, sottolinea la necessità di garantire i servizi primari