Società

Acqua, scattano gli aumenti in bolletta

Acqua sempre più cara in Calabria. Il Consiglio direttivo di Arrical si è riunito per approvare l'aumento delle tariffe del servizio idrico che – nonostante l’intervento dell’autority - subiranno un lieve rincaro. Scongiurato invece l'aumento delle tariffe per i rifiuti: sarà la Regione a farsi carico del rialzo dei costi.