Società

AL Cilea di Reggio Max Giusti chiude la stagione di Oda

Un anno di sold out e di grandi artisti: un bilancio più che positivo per L'Officina dell'Arte di Peppe Piromalli che chiude la sua decima stagione teatrale. Grande attesa per Max Giusti che si esibirà come ultimo spettacolo in cartellone al Cilea di Reggio Calabria.