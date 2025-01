Società

Al Riva Restaurant l'evento benefico Diemmecom

Una cena di beneficenza per sostenere la Fondazione "l coraggio dei bambini", da anni impegnata nella ricerca scientifica nel campo dei tumori cerebrali infantili. L'evento solidale è previsto per venerdì 31 gennaio a partire dalle 19:30 al Riva Restaurant di Falerna Marina. La cena organizzata dal gruppo editoriale Diemmecom, sarà all’insegna della solidarietà ma anche della convivialità e della raffinatezza, in cui ogni gesto di generosità contribuirà a un cambiamento positivo. Ospite d’onore della serata Elisabetta Gregoraci