Al via il settembre rendese nel segno della cultura
È stato presentato questa mattina il cartellone ufficiale della sessantesima edizione del Settembre rendese. Tanti gli artisti che calcheranno le scene itineranti della più antica manifestazione calabrese: da Bianca Atzei a Coma Cose, ma la grande novità di quest’anno sarà la musica lirica su cui il sindaco di Rende ha grandi ambizioni per il futuro.
