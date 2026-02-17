Social
Al via Indavoli, progetto di inclusione lavorativa

 Partito a Davoli, nel Catanzarese, il progetto di inclusione lavorativa "InDavoli", rivolto a ragazzi con autismo ad alto funzionamento o neuropatologie affini.

17 febbraio, 2026
Società

Decollatura i servizi fuggono e il paese si spopola

13 febbraio 2026
Ore 20:23
Società

L'allegria del carnevale colora Castrovillari

17 febbraio 2026
Ore 13:00
Società

Un nuovo format TV che dà la sveglia alla Calabria

16 febbraio 2026
Ore 19:51
Società

Sanremo, Calabria in vetrina con Affidato

16 febbraio 2026
Ore 19:50
Società

Il promoter Buccina torna a Sanremo

16 febbraio 2026
Ore 13:21
Società

LaC Storie: i 100 anni di nonno Micu - PROMO

15 febbraio 2026
Ore 06:31
Società

La catechesi di Frate Umile

14 febbraio 2026
Ore 12:54
Società

Vibo: morte di Raffaele Sicari, parla mamma anna

14 febbraio 2026
Ore 12:52
Società

L'amore nei libri: ecco i consigli per San Valentino

14 febbraio 2026
Ore 12:47
Società

Decollatura, i servizi latitano e il paese si spopola

14 febbraio 2026
Ore 12:46
Società

Frana di Triparni, dopo venti anni arriva la svolta

14 febbraio 2026
Ore 10:34
Società

Cardinale Pizzaballa, ponte tra Terra Santa e Calabria

13 febbraio 2026
Ore 13:41
Società

Piantumato un olivo bianco nel carcere di Arghillà

13 febbraio 2026
Ore 13:09
Società

Bergamotto igp, l'iter arriva a Bruxelles

12 febbraio 2026
Ore 14:07
Società

Il liceo don Bosco di Soverato in visita a Lac

12 febbraio 2026
Ore 14:02
Società

Pizzaballa: «Nuovi legami tra Cosenza e Gerusalemme»

12 febbraio 2026
Ore 13:57
Società

UNICAL, un convegno sulle nuove frontiere in nutrizione

11 febbraio 2026
Ore 20:08
Società

Morrone, curando gli altri, custodiamo Gesu in noi

11 febbraio 2026
Ore 18:56
Società

Separazione delle carriere, sì e no a confronto

11 febbraio 2026
Ore 12:58
Società

Rende, inaugurata la nuova concessionaria Hyundai

11 febbraio 2026
Ore 12:57
Società

Metro di Catanzaro, entro febbraio corse raddoppiate

11 febbraio 2026
Ore 12:53
