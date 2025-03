Società

Allerta meteo e scuole chiuse ma non piove: è polemica

Non si placano le polemiche per le scuole chiuse ieri mattina dopo che Arpacal aveva emanato allerta arancione su tutta la Calabria. Le scelte di diversi

Comuni non hanno poi trovato riscontro sul meteo. L’agenzia dice: «Il problema non è solo il meteo ma la condizione delle infrastrutture».