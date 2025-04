Società

Bandiera a mezz'asta per la cerimonia del 25 aprile

L' ottantesimo anniversario dalla liberazione d'Italia dal nazifascismo, celebrato anche in Calabria in forma contenuta in segno di lutto per la morte del Papa. Cerimoniale ridotto a Catanzaro, con bandiere e mezz'asta e niente sfilate. Il ricordo del Santo Padre si unisce ai valori di resistenza, libertà e democrazia.