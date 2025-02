Società

Brunori, concerto a sorpresa per le strade di Sanremo

A mezzanotte è uscito il suo ultimo disco e per festeggiarlo, Dario Brunori ha raccolto amici e colleghi in uno dei locali del centro di Sanremo: pochi minuti più tardi, ha improvvisato un mini concerto per le strade sanremesi. Ecco come è andata nelle riprese di Francesco Roberto Spina.