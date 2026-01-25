Social
Caso Mattia Spano, accolta l'istanza della difesa

Mattia Spanò, l'ex detenuto di Cetraro affetto da disturbi psichici, potrà lasciare il reparto di Psichiatria dell'ospedale di Cetraro e restare per un anno in una casa di cura del Cosentino. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza.

25 gennaio, 2026
Società

«Riscoprire la Parola di Dio orienta all'amore»

24 gennaio 2026
Ore 12:59
Società

A Rende la mostra "Vi raccontiamo il nostro mare"

25 gennaio 2026
Ore 13:27
Società

I fratelli Sammarco da Cassano a Casa Sanremo 2026

25 gennaio 2026
Ore 13:23
Società

Un libro nel ricordo di Francesco Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:22
Società

Maltempo nel Reggino, a Siderno la visita di Occhiuto

25 gennaio 2026
Ore 13:19
Società

Harry, il ministro Musumeci sui luoghi del disastro

25 gennaio 2026
Ore 13:04
Società

Vibonese calcio il sindaco chiama a raccolta la citta

25 gennaio 2026
Ore 13:01
Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

25 gennaio 2026
Ore 06:00
Società

A San Sostene uno sportello sociale per persone sole

24 gennaio 2026
Ore 13:00
Società

Maltempo, delegazione del Pd a Melito e Bova Marina

24 gennaio 2026
Ore 12:56
Società

I rischi del web per i giovani, convegno a Catanzaro

24 gennaio 2026
Ore 12:29
Società

A Cosenza la festa regionale della polizia locale

23 gennaio 2026
Ore 19:09
Società

Vibo, un fiume di persone per una sanità migliore

22 gennaio 2026
Ore 19:39
Società

Gerace, dopo il restauro riapre la storica cattedrale

22 gennaio 2026
Ore 19:37
Società

Turismo, Scalea hub della Riviera dei Cedri

22 gennaio 2026
Ore 12:53
Società

La storia di Francesca e il suo appello alla donazione

22 gennaio 2026
Ore 12:50
Società

Cosenza, per la festa patronale arriva Pizzaballa

22 gennaio 2026
Ore 12:43
Società

Scogliera di Pizzo, il sindaco risponde alle critiche.

21 gennaio 2026
Ore 20:47
Società

Il liceo Telesio celebra la giornata del rispetto

21 gennaio 2026
Ore 13:21
Società

Nuovi poveri, Belmonte: «Le istituzioni intervengano»

20 gennaio 2026
Ore 13:26
Società

"Gli altri siamo noi" a lavoro per l'inclusione sociale

20 gennaio 2026
Ore 13:10
