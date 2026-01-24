Social
«Riscoprire la Parola di Dio orienta all'amore»

Consueto appuntamento del sabato con Frate Umile, missionario della Via, e la sua catechesi.

24 gennaio, 2026
«Riscoprire la Parola di Dio orienta all'amore»

24 gennaio 2026
Ore 12:59
A San Sostene uno sportello sociale per persone sole

24 gennaio 2026
Ore 13:00
Maltempo, delegazione del Pd a Melito e Bova Marina

24 gennaio 2026
Ore 12:56
I rischi del web per i giovani, convegno a Catanzaro

24 gennaio 2026
Ore 12:29
A Cosenza la festa regionale della polizia locale

23 gennaio 2026
Ore 19:09
Vibo, un fiume di persone per una sanità migliore

22 gennaio 2026
Ore 19:39
Gerace, dopo il restauro riapre la storica cattedrale

22 gennaio 2026
Ore 19:37
Turismo, Scalea hub della Riviera dei Cedri

22 gennaio 2026
Ore 12:53
La storia di Francesca e il suo appello alla donazione

22 gennaio 2026
Ore 12:50
Cosenza, per la festa patronale arriva Pizzaballa

22 gennaio 2026
Ore 12:43
Scogliera di Pizzo, il sindaco risponde alle critiche.

21 gennaio 2026
Ore 20:47
Il liceo Telesio celebra la giornata del rispetto

21 gennaio 2026
Ore 13:21
Nuovi poveri, Belmonte: «Le istituzioni intervengano»

20 gennaio 2026
Ore 13:26
"Gli altri siamo noi" a lavoro per l'inclusione sociale

20 gennaio 2026
Ore 13:10
Disabilità, presentati i progetti d'inclusione sociale

19 gennaio 2026
Ore 18:30
Cirò Marina, un tuffo in attesa del ciclone Harry: il video diventa virale

19 gennaio 2026
Ore 16:02
La magia de "Il lago dei cigni" incanta Lamezia Terme

19 gennaio 2026
Ore 13:43
Praia, presentata la ciclovia Riviera dei Cedri

19 gennaio 2026
Ore 13:38
Prevenzione cardiaca e primo soccorso a Rossano

19 gennaio 2026
Ore 13:34
Cerisano borgo swing, ecco il polo tecnologico musicale

19 gennaio 2026
Ore 13:31
Lotta alla povertà, asse fra Regione e Banco Alimentare

19 gennaio 2026
Ore 13:20
Lotta alla povertà, asse fra Regione e Banco Alimentare

