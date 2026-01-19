Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>Cirò Marina, un tuffo in...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società

Cirò Marina, un tuffo in attesa del ciclone Harry: il video diventa virale

Un tuffo dove l’acqua è più blu, anzi grigia, nel giorno che prelude all’arrivo del ciclone Harry in Calabria. Il video pubblicato sulla pagina Facebook di Domus Arcuri, un agriturismo del Crotonese, è diventato subito virale: in quattro ore, sui social, lo avevano visto più di 250mila persone. Il titolare della struttura si è concesso un bagno nello Jonio: niente muta, soltanto un costume e il coraggio di sfidare l’acqua fredda e le onde che iniziavano a ingrossarsi. Non sono ancora (per fortuna) i 6-7 metri attesi per la giornata di domani ma l’impresa (da non consigliare comunque a nessuno) non è da poco.

19 gennaio, 2026
Tag
maltempo calabria · cirò marina
Società

Lotta alla povertà, asse fra Regione e Banco Alimentare

19 gennaio 2026
Ore 13:20
Lotta alla povertà, asse fra Regione e Banco Alimentare
Società

Disabilità, presentati i progetti d'inclusione sociale

19 gennaio 2026
Ore 18:30
Disabilità, presentati i progetti d'inclusione sociale
Società

La magia de "Il lago dei cigni" incanta Lamezia Terme

19 gennaio 2026
Ore 13:43
La magia de \"Il lago dei cigni\" incanta Lamezia Terme
Società

Praia, presentata la ciclovia Riviera dei Cedri

19 gennaio 2026
Ore 13:38
Praia, presentata la ciclovia Riviera dei Cedri
Società

Prevenzione cardiaca e primo soccorso a Rossano

19 gennaio 2026
Ore 13:34
Prevenzione cardiaca e primo soccorso a Rossano
Società

Cerisano borgo swing, ecco il polo tecnologico musicale

19 gennaio 2026
Ore 13:31
Cerisano borgo swing, ecco il polo tecnologico musicale
Società

Gli auguri di Berlusconi al network LaC

19 gennaio 2026
Ore 07:11
Gli auguri di Berlusconi al network LaC
Società

Branduardi sold out con Il cantico al Cilea di Reggio

18 gennaio 2026
Ore 13:03
Branduardi sold out con Il cantico al Cilea di Reggio
Società

Kryptonite, l'animazione linguaggio contro il bullismo

18 gennaio 2026
Ore 13:01
Kryptonite, l'animazione linguaggio contro il bullismo
Società

Rilevatori di targhe sospesi, verbali di pagamento no

18 gennaio 2026
Ore 12:58
Rilevatori di targhe sospesi, verbali di pagamento no
Società

Manuel Giacinto, il piccolo "direttore del paradiso"

18 gennaio 2026
Ore 12:57
Manuel Giacinto, il piccolo \"direttore del paradiso\"
Società

La catechesi di Frate Umile Ecco l'agnello di Dio

17 gennaio 2026
Ore 20:09
La catechesi di Frate Umile Ecco l'agnello di Dio
Società

Diritti dei detenuti, la garante Russo in prima linea

17 gennaio 2026
Ore 13:18
Diritti dei detenuti, la garante Russo in prima linea
Società

Esercito a Corigliano Rossano? La citta è divisa

17 gennaio 2026
Ore 13:08
Esercito a Corigliano Rossano? La citta è divisa
Società

Jovanotti invita Giannini al concerto di Catanzaro

17 gennaio 2026
Ore 13:04
Jovanotti invita Giannini al concerto di Catanzaro
Società

Banco alimentare, le testimonianze dei volontari

17 gennaio 2026
Ore 13:00
Banco alimentare, le testimonianze dei volontari
Società

Vibo, 233 nuovi agenti giurano fedeltà alla Repubblica

16 gennaio 2026
Ore 18:47
Vibo, 233 nuovi agenti giurano fedeltà alla Repubblica
Società

A Camigliatello si scia nel weekend atteso il sold out - INTERVISTA WEB

16 gennaio 2026
Ore 12:12
A Camigliatello si scia nel weekend atteso il sold out - INTERVISTA WEB
Società

In Calabria si deve scegliere se curarsi o mangiare

16 gennaio 2026
Ore 11:50
In Calabria si deve scegliere se curarsi o mangiare
Società

Locri, aule al gelo: studenti in protesta

15 gennaio 2026
Ore 21:04
Locri, aule al gelo: studenti in protesta
Società

Dsa Calabria, l'allarme ignorato

15 gennaio 2026
Ore 21:03
Dsa Calabria, l'allarme ignorato

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

LaC Storie, la montagna incantata

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"