Cirò Marina, un tuffo in attesa del ciclone Harry: il video diventa virale

Società

Un tuffo dove l’acqua è più blu, anzi grigia, nel giorno che prelude all’arrivo del ciclone Harry in Calabria. Il video pubblicato sulla pagina Facebook di Domus Arcuri, un agriturismo del Crotonese, è diventato subito virale: in quattro ore, sui social, lo avevano visto più di 250mila persone. Il titolare della struttura si è concesso un bagno nello Jonio: niente muta, soltanto un costume e il coraggio di sfidare l’acqua fredda e le onde che iniziavano a ingrossarsi. Non sono ancora (per fortuna) i 6-7 metri attesi per la giornata di domani ma l’impresa (da non consigliare comunque a nessuno) non è da poco.