Castello Carlo V di Crotone, riapertura ancora lontana

Ci vorrà ancora tempo per la riapertura del Castello Carlo V di Crotone, chiuso dal 2018 perché presenta alcune zone inquinate. Il progetto di bonifica c’è, come ribadito in un incontro presieduto dal prefetto, ma l’iter non sarà veloce e il Comune, per accelerare le procedure, propone di utilizzare i fondi di Antica Kroton