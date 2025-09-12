Società

Catanzaro, il saluto del Comandante provinciale dei Carabinieri

Il comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro ha salutato la Calabria dopo tre anni svolti al servizio della cittadinanza. Ha tracciato un bilancio delle attività, assumerà nuove funzioni al comando generale a Roma, nell'incontro con la stampa ha sottolineato "Lascio una terra bellissima"