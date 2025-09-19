Catanzaro, stretta sui controlli per una estate sicura
Dalla Prefettura il bilancio delle attività di controllo eseguite durante l'estate, stretta delle forze dell'ordine sui locali di intrattenimento. Sanzioni per la somministrazione di alcolici a minori, segnalazioni per risse e disordini e verifiche per la guida in stato di ebbrezza. I dati esaminati durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.