Catanzaro, stretta sui controlli per una estate sicura

Dalla Prefettura il bilancio delle attività di controllo eseguite durante l'estate, stretta delle forze dell'ordine sui locali di intrattenimento. Sanzioni per la somministrazione di alcolici a minori, segnalazioni per risse e disordini e verifiche per la guida in stato di ebbrezza. I dati esaminati durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica