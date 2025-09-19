Social
Catanzaro, stretta sui controlli per una estate sicura

Dalla Prefettura il bilancio delle attività di controllo eseguite durante l'estate, stretta delle forze dell'ordine sui locali di intrattenimento. Sanzioni per la somministrazione di alcolici a minori, segnalazioni per risse e disordini e verifiche per la guida in stato di ebbrezza. I dati esaminati durante il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

19 settembre, 2025
Vibo Valentia, si insedia il nuovo comandante provinciale del carabinieri Antonio Parillo

A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.

