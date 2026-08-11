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Corigliano Rossano, negozi chiusi dalle 14 a ferragosto

A Corigliano-Rossano negozi chiusi dalle 14 nel giorno di Ferragosto. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco Flavio Stasi per tutelare i lavoratori del commercio.

11 agosto, 2026
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ferragosto · corigliano rossano · cosenza
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Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio

10 agosto 2026
Ore 13:27
Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio
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Sibari, la notte di San Lorenzo in spiaggia

11 agosto 2026
Ore 12:00
Sibari, la notte di San Lorenzo in spiaggia
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Palizzi, il memorial per Lucrezia unisce i giovani

11 agosto 2026
Ore 12:00
Palizzi, il memorial per Lucrezia unisce i giovani
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A Palmi l'oasi dei randagi rifugio per i cani soli

11 agosto 2026
Ore 12:00
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Società

Le origini della mafia nel libro del generale Governale

10 agosto 2026
Ore 13:28
Le origini della mafia nel libro del generale Governale
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Gratteri tra gli ospiti del Premio letterario Caccuri

10 agosto 2026
Ore 13:26
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Società

Da Paludi a Dinami, modello per anziani

10 agosto 2026
Ore 13:25
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Borghi di gusto, la seconda edizione a Civita

10 agosto 2026
Ore 10:47
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Società

Il premio Caccuri racconta le sfide del presente

10 agosto 2026
Ore 10:46
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Società

A Catanzaro la marcia dei diritti con il Pride

9 agosto 2026
Ore 12:00
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Società

Cittanova, nozze d'argento per la Festa dello Stocco

9 agosto 2026
Ore 10:40
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Il Vinitaly, a Reggio Calabria eccellenze in vetrina

9 agosto 2026
Ore 10:31
Il Vinitaly, a Reggio Calabria eccellenze in vetrina
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Missionari della via, la giornata di fraternita

8 agosto 2026
Ore 15:33
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Unical, l'ateneo accoglie la Ministra Bernini

8 agosto 2026
Ore 12:00
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Società

Il progetto Mare Dentro fa tappa a Reggio Calabria

8 agosto 2026
Ore 12:00
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Il Distretto del Cibo celebra la nduja di Spilinga

8 agosto 2026
Ore 12:00
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Società

Prevenzione vista, gratuite al mare

8 agosto 2026
Ore 12:00
Prevenzione vista, gratuite al mare
Società

Bova Marina, fede e musica per la Madonna del Mare

8 agosto 2026
Ore 09:56
Bova Marina, fede e musica per la Madonna del Mare
Società

Roberto Sergio cittadino onorario di Caccuri

7 agosto 2026
Ore 12:00
Roberto Sergio cittadino onorario di Caccuri
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Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno

7 agosto 2026
Ore 12:00
Il gelato in Calabria muove 60 milioni all'anno
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Reggio punta alla riqualificazione urbana con Bernini

7 agosto 2026
Ore 12:00
Reggio punta alla riqualificazione urbana con Bernini

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