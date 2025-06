Società

Cosenza: maturità tra attesa e speranza

Alle 8:30 in punto, 6.374 studenti di Cosenza hanno varcato le soglie delle scuole per affrontare il primo scoglio della Maturità: il tema di italiano. Ma per tanti è stata una notte senza sonno, singolare l’attesa degli studenti di Paola, accolti dai frati minimi per la benedizione.