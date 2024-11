Società

Cosenza, taglio del nastro per la nuova rotatoria

Taglio del nastro per la nuova rotatoria di via degli Stadi a Cosenza. L'infrastruttura è stata pensata per migliorare la viabilità ma soprattutto per mitigare l'isolamento di un quartiere popolare che, grazie alla nuova opera, sara connessa in maniera più immediata al centro della città