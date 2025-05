Società

Lavoro e legalità, la Calabria che vuole alzare la testa

A Villa San Giovanni il lavoro al centro di una manifestazione che unisce istituzioni, imprese e cittadini contro la criminalità. Un’iniziativa che ha rilanciato il ruolo dell’occupazione come risposta concreta alle mafie chiamando la Calabria a una sfida collettiva: trasformare il coraggio in sviluppo, la legalità in azione quotidiana, la dignità in diritto per tutti