Crisi idrica a Cosenza, sindaco all'attacco di Sorical
Si alzano i toni della polemica tra il sindaco di Cosenza Franz Caruso e la Sorical. Il primo cittadino del capoluogo bruzio lamenta una sensibile riduzione della portata delle forniture idriche da parte dell'ente gestore del ciclo delle acque. E chiede il ripristino del servizio
