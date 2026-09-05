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dallo scarto all arte rocco del franco si racconta

Prosegue il lavoro di Rocco Del Franco, in arte Testa di Latta, in giro per la Calabria.  Il giovane artista catanzarese trasforma materiali di scarto in nuove opere.

5 settembre, 2026
Società

Grimaldi, Gratteri ai giovani: «Impegnatevi in politica»

5 settembre 2026
Ore 10:46
Grimaldi, Gratteri ai giovani: «Impegnatevi in politica»
Società

Xylella in Calabria: il punto degli esperti

5 settembre 2026
Ore 10:50
Xylella in Calabria: il punto degli esperti
Società

Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe

5 settembre 2026
Ore 10:50
Brum brum e la caccia ai nidi di tartarughe
Società

Premio Mitos 2026, riconoscimento al ministro Zangrillo

5 settembre 2026
Ore 09:39
Premio Mitos 2026, riconoscimento al ministro Zangrillo
Società

Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco

5 settembre 2026
Ore 09:37
Dai telai al futuro, il sogno calabrese di Rocco
Società

Reggio riabbraccia Recalcati e il mito della Viola

4 settembre 2026
Ore 18:27
Reggio riabbraccia Recalcati e il mito della Viola
Società

Mormanno, nuovo polo sportivo dopo un attesa di 15 anni

4 settembre 2026
Ore 12:15
Mormanno, nuovo polo sportivo dopo un attesa di 15 anni
Società

Università Mediterranea, il futuro dell'agroalimentare

4 settembre 2026
Ore 12:00
Università Mediterranea, il futuro dell'agroalimentare
Società

Caldo estremo, nessuna deroga al calendario scolastico

4 settembre 2026
Ore 12:00
Caldo estremo, nessuna deroga al calendario scolastico
Società

Oro di Calabria, l'immenso valore dell'olio regionale

4 settembre 2026
Ore 11:59
Oro di Calabria, l'immenso valore dell'olio regionale
Società

Caldo record: «Posticipare apertura delle scuole»

3 settembre 2026
Ore 19:00
Caldo record: «Posticipare apertura delle scuole»
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Paradise Bird, l'opera di Lorenza Liguori per Bancartis

3 settembre 2026
Ore 12:00
Paradise Bird, l'opera di Lorenza Liguori per Bancartis
Società

La cena straordinaria torna a Catanzaro

3 settembre 2026
Ore 12:00
La cena straordinaria torna a Catanzaro
Società

Caldo record e bollette pazze, il dramma della Calabria

2 settembre 2026
Ore 18:30
Caldo record e bollette pazze, il dramma della Calabria
Società

Carrello della spesa, famiglie allo stremo

2 settembre 2026
Ore 11:04
Carrello della spesa, famiglie allo stremo
Società

Scienze forestali, nuovo piano di studi all'Unirc

2 settembre 2026
Ore 11:00
Scienze forestali, nuovo piano di studi all'Unirc
Società

Cerisano, inaugurato il nuovo teatro delle Serre

2 settembre 2026
Ore 11:00
Cerisano, inaugurato il nuovo teatro delle Serre
Società

Simeri, 1° memorial dedicato alle vittime della strada

2 settembre 2026
Ore 10:58
Simeri, 1° memorial dedicato alle vittime della strada
Società

Lucefest, la street art torna protagonista

2 settembre 2026
Ore 10:39
Lucefest, la street art torna protagonista
Società

Reggio, il meglio della Calabria in scena a Calabriando

1 settembre 2026
Ore 18:54
Reggio, il meglio della Calabria in scena a Calabriando
Società

Premio stadioradio, a Trebisacce il calcio calabrese

1 settembre 2026
Ore 12:00
Premio stadioradio, a Trebisacce il calcio calabrese

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