Società

"Dedicato alle donne con la cazzimma"

Marcella Bella, in gara a Sanremo con "Pelle Diamante", alla festa di Radio Italia sul suo brano ha detto: "C'è un po' di me, una parte del racconto della mia vita, ma questo brano è dedicato alle donne che hanno la "cazzimma" e che non devono lasciarsi intimorire da nessuno.