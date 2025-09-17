Disagio giovanile, nasce il centro diurno a Catanzaro
Ha aperto i battenti a Catanzaro il centro diurno per favorire l'aggregazione dei ragazzi e orientarli verso attività formative, ludiche e ricreative. Un luogo fisico per combattere il disorientamento e il disagio giovanile con laboratori gratuiti.
A Vibo Valentia si è insediato il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, Antonio Parillo, che prende il posto del colonnello Luca Toti trasferito a Roma per un prestigioso incarico al ministero della Difesa.