Società

Emergenza abitativa, rischio sgombero a Cosenza

Mattinata concitata a Cosenza dove gli attivisti del Comitato Prendocasa non sono stati ammessi ad un vertice politico-istituzionale in Prefettura sull'emergenza abitativa. Una manifestante ha espresso tutta la sua indignazione: «Sono anni che ci battiamo per i più deboli».