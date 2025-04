Società

Giornata dell'autismo, appello sui progetti di vita

Ricorre oggi, 2 aprile, la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, riconosciuta a livello internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad una maggiore sensibilizzazione rispetto a questo disturbo che, in Italia, si stima colpisca 1 bambino ogni 77. Ma qual è la condizione dei pazienti calabresi e a che punto sono le politiche di sostegno alle famiglie?