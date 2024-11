Società

I calabresi a Londra: qui il virus non fa più paura

Ci sono tantissimi calabresi che vivono in una Londra oggi rinata. Da ieri la metropoli inglese è tornata alla vita di prima, aprendo pub e ristoranti, affollando i parchi. Il governo in questo anno di lock down ai cittadini e ai lavoratori non ha fatto mancare nulla e i calabresi emigrati se da un lato tirano un respiro di sollievo dall’altro si dicono preoccupatissimi per il destino dei loro familiari in Italia.