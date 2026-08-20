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Il 22 agosto il premio letterario citta di Amantea

Torna ad Amantea il premio letterario promosso dal Rotary Club ed ospitato nel convento di San Bernardino. Quella del 2026 sarà la 27ma edizione. Sabato 22 agosto la cerimonia di premiazione.

20 agosto, 2026
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Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio

10 agosto 2026
Ore 13:27
Oltre la sedia a rotelle, la forza di Giancarlo e Pio
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Jovanotti da Acri riparte verso Catanzaro

20 agosto 2026
Ore 12:34
Jovanotti da Acri riparte verso Catanzaro
Società

Jova tour, il retroscena nella scelta di Catanzaro

20 agosto 2026
Ore 12:29
Jova tour, il retroscena nella scelta di Catanzaro
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Sangineto, una fiaccolata per dire no alla violenza

20 agosto 2026
Ore 12:25
Sangineto, una fiaccolata per dire no alla violenza
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Vibo Marina, giochi senza frazioni per Gianmarco

20 agosto 2026
Ore 12:00
Vibo Marina, giochi senza frazioni per Gianmarco
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Lavoratori in nero: i controlli della Finanza

20 agosto 2026
Ore 12:00
Lavoratori in nero: i controlli della Finanza
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Color Fest, diecimila presenze a Lamezia Terme

19 agosto 2026
Ore 18:35
Color Fest, diecimila presenze a Lamezia Terme
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Proteggere le tavolette di Antonello Da Messina a Reggio

19 agosto 2026
Ore 12:19
Proteggere le tavolette di Antonello Da Messina a Reggio
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Antimafia, i campi estivi "Libera" a Villa San Giovanni

19 agosto 2026
Ore 12:00
Antimafia, i campi estivi \"Libera\" a Villa San Giovanni
Società

Borgo Divino torna a Fiumefreddo Bruzio

18 agosto 2026
Ore 12:07
Borgo Divino torna a Fiumefreddo Bruzio
Società

Isola pedonale: commercianti favorevoli ma con riserva

18 agosto 2026
Ore 12:06
Isola pedonale: commercianti favorevoli ma con riserva
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Randagismo e guardie mediche, le emergenze del Vibonese

18 agosto 2026
Ore 12:05
Randagismo e guardie mediche, le emergenze del Vibonese
Società

Aeroporto di Sibari: da utopia a progetto reale?

18 agosto 2026
Ore 12:00
Aeroporto di Sibari: da utopia a progetto reale?
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"Il Cenacolo", una vita tra gli invisibili

17 agosto 2026
Ore 12:17
\"Il Cenacolo\", una vita tra gli invisibili
Società

'Ndrangheta, fenomeno da debellare partendo da scuola

17 agosto 2026
Ore 12:15
'Ndrangheta, fenomeno da debellare partendo da scuola
Società

Ferragosto, vince il ristorante del faidate

16 agosto 2026
Ore 12:13
Ferragosto, vince il ristorante del faidate
Società

Orsomarso, presentato il progetto "Io vi sento"

16 agosto 2026
Ore 12:12
Orsomarso, presentato il progetto \"Io vi sento\"
Società

Bronzi di Riace e IA, novità al museo di Reggio

16 agosto 2026
Ore 12:08
Bronzi di Riace e IA, novità al museo di Reggio
Società

Conclusa l'edizione 2026 del Riviera Book Fest

15 agosto 2026
Ore 12:00
Conclusa l'edizione 2026 del Riviera Book Fest
Società

Musical, i tre moschettieri sbarca in riva allo Stretto

15 agosto 2026
Ore 12:00
Musical, i tre moschettieri sbarca in riva allo Stretto
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Caulonia, tutto pronto per il Tarantella Festival

15 agosto 2026
Ore 12:00
Caulonia, tutto pronto per il Tarantella Festival

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