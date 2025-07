Società

In riva al mare a Squillace Lido: la voce dei turisti

Squillace Lido, in provincia di Catanzaro, è una delle località turistiche più importanti della costa ionica. Con le nostre telecamere abbiamo raggiunto proprio la frazione marina del comune squillacese per incontrare i turisti e chiedere come stiano andando le loro vacanze estive.