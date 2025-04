Società

Intelligenza artificiale e criminalità e conomica

L'ntelligenza artificiale come nuova frontiera del progresso ma anche come pericoloso strumento se impiegato in maniera distorta da cervelli criminali. La tematiche di estrema attualità è stata al centro di una tavola rotonda promossa dai vertici nazionali della Guardia di Finanza e ospitata all'Università della Calabria.