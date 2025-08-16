Social
Temi del giorno
Home page>Video>Società>L 'ex pornostar Luana Bo...

24 ORE ALL NEWS

Video

Società
L 'ex pornostar Luana Borgia ricorda padre Fedele

Negli anni Novanta la loro collaborazione destò molto scalpore. Oggi a ricordare Padre Fedele è proprio la ex pornostar Luana Borgia a cui il monaco ultrà cambiò la vita.

16 agosto, 2025
Tag
padre fedele · Cosenza
Società

In forma dopo Ferragosto: i consigli dell'esperta

16 agosto 2025
Ore 10:05
In forma dopo Ferragosto: i consigli dell'esperta
Società

A Soverato spiagge più sicure grazie ai cani della Sics

16 agosto 2025
Ore 10:19
A Soverato spiagge più sicure grazie ai cani della Sics
Società

Boom di presenze alla Festa nazionale dello stocco

16 agosto 2025
Ore 10:16
Boom di presenze alla Festa nazionale dello stocco
Società

I Tartadogs arrivano anche in Calabria

16 agosto 2025
Ore 10:03
I Tartadogs arrivano anche in Calabria
Società

L'energia della musica in riva allo Stretto

15 agosto 2025
Ore 09:36
L'energia della musica in riva allo Stretto
Società

Il cocktail al bergamotto alla conquista dell'estate

15 agosto 2025
Ore 08:40
Il cocktail al bergamotto alla conquista dell'estate
Società

Simeri Crichi tra storia cultura e bellezze naturali

15 agosto 2025
Ore 08:37
Simeri Crichi tra storia cultura e bellezze naturali
Società

Scilla accoglie la Palinuro e rende onore a De Grazia

14 agosto 2025
Ore 11:53
Scilla accoglie la Palinuro e rende onore a De Grazia
Società

Vibo Marina si accende con "Una notte da sogno"

14 agosto 2025
Ore 11:51
Vibo Marina si accende con \"Una notte da sogno\"
Società

Soverato, associazioni in piazza per la pace a Gaza

14 agosto 2025
Ore 11:47
Soverato, associazioni in piazza per la pace a Gaza
Società

Reggio, ferragosto al museo non solo per i Bronzi

14 agosto 2025
Ore 05:14
Reggio, ferragosto al museo non solo per i Bronzi
Società

Padre Fedele e quel sogno mai realizzato

13 agosto 2025
Ore 19:03
Padre Fedele e quel sogno mai realizzato
Società

Università Mediterranea, cresce l'ateneo reggino

13 agosto 2025
Ore 19:00
Università Mediterranea, cresce l'ateneo reggino
Società

Addio a Padre Fedele, la città abbraccia il monaco

13 agosto 2025
Ore 18:59
Addio a Padre Fedele, la città abbraccia il monaco
Società

Vibo Marina, bagno di folla per i giochi senza frazioni

13 agosto 2025
Ore 18:58
Vibo Marina, bagno di folla per i giochi senza frazioni
Società

A Soverato prevenzione dermatologica in spiaggia

13 agosto 2025
Ore 12:57
A Soverato prevenzione dermatologica in spiaggia
Società

Film Commission, gli studios di Lamezia ancora lontani

13 agosto 2025
Ore 12:13
Film Commission, gli studios di Lamezia ancora lontani
Società

Marina di Sibari epicentro dell'estate 2025

12 agosto 2025
Ore 12:32
Marina di Sibari epicentro dell'estate 2025
Società

Reggio Calabria, torna all'asta l'ex mercato Girasole

12 agosto 2025
Ore 12:31
Reggio Calabria, torna all'asta l'ex mercato Girasole
Società

Successo per il Serra comics di Serra San Bruno

12 agosto 2025
Ore 12:31
Successo per il Serra comics di Serra San Bruno
Società

La Rino Gaetano band incanta l'Altafiumara Fest

12 agosto 2025
Ore 12:30
La Rino Gaetano band incanta l'Altafiumara Fest
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

LaC Storie in terra Santa, tappa a Zippori e Cesarea Marittima

Arbëria News

Arbëria News

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Mystikos, centro di spiritualità bizantina

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy

A Vibo la mostra Art exchange America e Italy