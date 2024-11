Società

La gratitudine ai Carabinieri e la rivoluzione delle stelle di Natale

Al di là degli sviluppi processuali dell’operazione “Rinascita Scott”. A Vibo Valentia si stanno vivendo momenti di risveglio civile. La presenza di uno Stato deciso a colpire soprattutto chi per anni si è reso protagonista di sopraffazioni e violenze, dà speranza agli onesti e alle vittime dei reati. Ed è per questo che – in segno di gratitudine ai carabinieri, oltre che al procuratore Gratteri – ha preso il via la cosiddetta rivoluzione delle stelle di Natale.