Società

La lettera del piccolo Leo ai medici vibonesi

Una storia a lieto fine: una pagina che, in mezzo alle tante criticità del sistema sanitario, getta un seme di speranza e strappa una lacrima e un sorriso. È la storia di un bambino bergamasco, di nome Leo, che, in vacanza a Tropea nel 2022, resta coinvolto in un grave incidente e viene affidato alle cure dei medici dell’ospedale di Vibo Valentia. Oggi il padre di Leo è tornato con un messaggio per quei medici...