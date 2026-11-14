La tavola botanica che celebra la storia della manna

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Una preziosa tavola botanica del Settecento dedicata al Fraxinus calabriensis entra a far parte del patrimonio del Conservatorio etnobotanico del Mediterraneo di Sersale. Acquistata dall’associazione “Le città visibili”, rappresenta una testimonianza storica dell’eccellenza della manna calabrese nella farmacopea dell’epoca e un importante tassello nel percorso di riscoperta e valorizzazione dell’identità e del patrimonio botanico della Calabria